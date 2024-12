Psicologa del GF menzionata da Jessica sul suo segreto, la regia censura

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto un intenso confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, con Jessica che ha accusato Luca di aver giocato con i suoi sentimenti. Dopo questo faccia a faccia, Jessica si è sfogata con le sue coinquiline, lasciando intendere di avere un segreto che riguarda Calvani, affermando: “Sono una signora e non parlo, sto zitta adesso. Meglio che non faccio uscire nulla. Si tratta di una persona che sto proteggendo”. Oltre a confrontarsi con le amiche, sembra che Jessica si sia confidata anche con la psicologa del Grande Fratello, la quale le avrebbe fornito alcuni consigli utili.

Durante un colloquio, Eva Grimaldi ha suggerito a Jessica di liberarsi dal peso di questi segreti o, meglio, di parlare direttamente con Luca Calvani: “Ormai dovresti parlare. Hai già detto una cosa forte ‘sto zitta perché è meglio che non dico nulla’. Ed è ovvio che Luca adesso non venga da te, magari aspetta che vai tu”. Eva le ha consigliato di affrontare la situazione, sottolineando che Luca potrebbe non fare il primo passo. Jessica ha spiegato le sue ragioni per cui preferisce al momento non rivelare nulla: “Lui non viene a parlare perché cosa può dire? Io direi determinate cose e lui non potrebbe negare. Non può dire ‘non è vero nulla’. Se non viene è perché sa. Lui tiene il suo punto e io il mio. Poi è una cosa molto delicata!”. La discussione ha colto di sorpresa Eva, che ha esclamato: “Ah te l’ha detto lei…”. A quel punto, la regia ha interrotto l’audio, per poi ripristinarlo pochi secondi dopo.

È probabile che Alfonso Signorini, nel prossimo appuntamento del programma, intenda indagare ulteriormente su quanto sta accadendo tra Luca e Jessica. Il pubblico rimane in attesa di scoprire cosa si cela dietro l’intreccio di sentimenti e segreti tra i due concorrenti. Jessica ha anche rivelato che Luca ha avuto “atteggiamenti molto affettuosi”, lasciando intendere che la loro relazione potrebbe essere più complessa di quanto sembri.