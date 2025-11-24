Il consumo di psicofarmaci in Italia è aumentato negli ultimi anni e ha raggiunto il picco nel 2020 a causa della pandemia da COVID-19. Questo aumento si è verificato sia nella popolazione generale che in quella pediatrica e i livelli di consumo non sono ancora tornati ai valori pre-pandemici.

Secondo l’AIFA, la verifica periodica dei consumi e dell’appropriatezza prescrittiva degli psicofarmaci è utile per monitorare lo stato di salute mentale della popolazione. Tuttavia, una parte significativa di questi farmaci circola al di fuori di un controllo medico diretto, sfuggendo ai meccanismi ordinari di prescrizione.

Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti sostiene l’urgenza di strumenti che permettano un monitoraggio costante e accurato del consumo di ansiolitici e benzodiazepine. Uno strumento già esistente è la ricetta elettronica dematerializzata, il cui utilizzo obbligatorio per questi farmaci permetterebbe di limitare le falsificazioni, ridurre gli abusi e garantire un controllo completo delle prescrizioni e dei consumi.

La legge di bilancio prevede che dal 1° gennaio 2025 tutte le ricette mediche devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, comprese quelle per ansiolitici e benzodiazepine. Il presidente ASFI, Maurizio Cini, sottolinea la necessità di applicare ciò che la legge già prevede attraverso un provvedimento ministeriale attuativo con tempi certi.