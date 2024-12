Psichiatria nazionale: malattie, servizi, consumi, costi

Nel 2023, il Ministero della Salute ha pubblicato l’ottava edizione del report sulla psichiatria in Italia, analizzando l’attività psichiatrica sia territoriale che ospedaliera. Con 854.040 utenti psichiatrici, si riscontrano notevoli variazioni regionali. Le donne rappresentano il 54,5% degli utenti, e il 67,3% ha oltre 45 anni. Inoltre, 273.172 utenti hanno avuto il primo contatto con i Dipartimenti di Salute Mentale durante l’anno.

Le patologie trattate variano significativamente per genere: disturbi schizofrenici e abuso di sostanze predominano negli uomini, mentre disturbi affettivi e depressione colpiscono in modo maggiore le donne, con tassi di depressione di 45,9 per 10.000 abitanti nelle donne e 26,4 negli uomini.

I servizi psichiatrici territoriali hanno svolto 9.601.165 prestazioni, il 81,8% delle quali in sede. Gli operatori principali includono medici (28,6%) e infermieri (43,3%), e le attività più frequenti comprendono assistenza psichiatrica e riabilitazione territoriale. Le giornate di presenza nelle strutture residenziali sono state 10.575.255, per un trattamento medio di 1.097,9 giorni.

In ambito ospedaliero, si sono verificate 144.246 dimissioni per disturbi mentali, con una degenza media di 12,4 giorni. Le riammissioni non programmate entro 30 giorni costituiscono il 14,8% e i trattamenti sanitari obbligatori sono stati 4.879, pari al 5,7% dei ricoveri psichiatrici. Si registrano anche 573.663 accessi al Pronto Soccorso legati a problemi psichiatrici, il 3,1% del totale.

Il consumo di farmaci psichiatrici ha comportato spese significative, con 400 milioni di euro per antidepressivi, 84 milioni per antipsicotici e circa 3,8 milioni per il litio. Nel 2022, il costo medio annuo per residente dell’assistenza psichiatrica è stato di 71,9 euro, con un costo complessivo per l’assistenza territoriale di 3.395.179 mila euro e 194.056 mila euro per quella ospedaliera.

Infine, nel 2023, il personale psichiatrico nelle unità pubbliche ammontava a 29.114 unità, con una predominanza di infermieri e medici. Le strutture psichiatriche attive comprendono 1.248 servizi territoriali e 1.833 strutture residenziali. Il report sottolinea l’importanza di integrare i servizi e di affrontare l’aumento di disturbi psichiatrici, evidenziando la necessità di investimenti nel settore.