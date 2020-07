“Nessuno gioca come l’Atalanta”

– Kylian Mbappé difficilmente recupererà per i quarti di finale di Champions contro l’Atalanta in programma il 12 agosto. Ad ammetterlo è Thomas Tuchel che, in vista della finale di Coppa di Francia contro il Lione, è tornato a parlare delle condizioni dell’attaccante francese. “Ho ancora una speranza, anche se molto flebile. Si sta curando da solo e ogni ora che passa può essere importante, anche se per vederlo in campo contro l’Atalanta ci vorrebbe un miracolo”.

“Non approfitterò della partita contro il Lione per preparare la gara di Champions – ha sottolineato il tecnico dei campioni di Francia -, anche perché non conosco una squadra che gioca come l’Atalanta. Hanno un modo di giocare speciale, sia in fase difensiva che offensiva. Quello che possiamo preparare è il nostro stato d’animo, il nostro spirito combattivo e la nostra voglia di vincere. Un buon risultato contro il Lione – conclude – può aiutarci in vista dell’Atalanta”.