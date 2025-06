PSG Trionfa in Champions: Luis Enrique Ricorda Xana

Il Paris Saint-Germain (PSG) ha conquistato la Champions League, battendo l’Inter con un netto 5-0 nella finale di Monaco di Baviera. L’allenatore Luis Enrique ha dedicato il trionfo alla figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un raro tumore osseo. Durante la celebrazione, ha indossato una t-shirt con un’immagine stilizzata che ritrae Xana mentre pianta una bandiera in campo.

Questo gesto ricorda la finale di Berlino del 2015, quando la bambina entrò in campo con la bandiera del Barcellona, unendo i colori del club a quelli della Catalogna. Luis Enrique ha raccontato di come, nel corso dei preparativi, desiderasse ripetere quel momento speciale con il PSG, affermando che, pur non essendo fisicamente presente, Xana sarebbe stata con lui “spiritualmente”.

Dopo la vittoria, l’allenatore ha dichiarato a Sky Sport che, sebbene Xana non sia più viva, la sente sempre vicina e ha sottolineato che il suo legame con lei non dipende dai successi sportivi. “Nella vita si nasce e si muore”, ha affermato, “e voglio ricordare tutto il buono che ha portato nella mia vita”.

Fonte: www.adnkronos.com