Serata dalla emozioni fortissime per il Psg, iniziata male con le sanzioni dopo la rissa nella gara contro il Marsiglia. Sei turni di stop per Kurzawa, tre per Amavi, due (più una sospesa) per Neymar e Paredes, indagine per Alvaro Gonzalez.

Nel finale del match disputato al Parco dei Principi, infatti, ci sono stati cinque espulsioni: tre giocatori della squadra di Tuchel cioè Neymar, Paredes e Kurzawa e due marsigliesi, Benedetto e Amavi.

Poi il campo, con la vittoria in pieno recupero contro il Metz. Si tratta del primo successo in campionato per la squadra di Tuchel dopo le sconfitte nei primi due match. La rete decisiva è stata realizzata al 93′ da Draxler, dopo un cross dalla sinistra di Di Maria. La squadra parigina, che ha rischiato grosso in contriopiede ed ha chiuso in dieci per l’espulsione di Diallo.

RECUPERI 1^ GIORNATA

Montpellier – Lione 2-1

Psg – Metz 1-0

Marsiglia – Saint Etienne (17/9 h.21)

CLASSIFICA: Rennes, Monaco, Lille 7 punti; St. Etienne, Marsiglia, Nizza, Lens, Angers, Montpellier 6; Bordeaux 5; Lione, Nantes 4; Nimes, Marsiglia, Lorient, Brest, Psg 3; Reims 1; Metz, Dijon, Strasburgo 0.

Psg, Metz, Marsiglia e St. Etienne una gara in meno.