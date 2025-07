PSG-Real Madrid: il big match che decide la finale mondiale

Il grande evento calcistico di questa settimana coinvolge due titani del calcio europeo. Il PSG affronterà il Real Madrid in semifinale del Mondiale per Club 2025, con in palio un posto in finale.

La sfida, prevista per mercoledì 9 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, rappresenta un confronto tra le ultime due squadre vincitrici della Champions League. Il Paris Saint-Germain, sotto la guida di Luis Enrique, è detentore di tutti i trofei nazionali e continentali e mira a consolidare il proprio dominio con un ulteriore successo. Dall’altra parte, il Real Madrid, con Xabi Alonso in panchina, punta a chiudere la stagione 2024/2025 con un prestigioso trofeo che ne confermerebbe il prestigio a livello globale.

Entrambi gli allenatori stanno ultimando le scelte di formazione, tenendo a mente diversi interrogativi su ogni giocatore. Le due squadre, famose per il loro talento e la loro storia, sono pronte a dare vita a una partita di alto livello che potrebbe decidere il futuro dell’attuale stagione. La tensione cresce e le aspettative sono alte in vista di questo attesissimo confronto tra il club francese e la storica squadra spagnola.