PARIGI – Il primo successo dell’Olympique Marsiglia in casa del Psg dopo quasi 10 anni è decisamente passato in secondo piano dopo la mega rissa nel finale di gara che ha portato a cinque espulsioni, tra queste anche quella di Neymar che ha poi iniziato una vera e propria battaglia sui social col Alvaro Gonzalez, reo di avergli dato del “macaco”, vale a dire scimmia. Ora, però, il brasiliano prova a gettare acqua sul fuoco. “Sono triste nel vedere il sentimento di odio che si può provocare quando ci si ribella a caldo”.





“Mi è mancata la saggezza”

Neymar non rinnega le accuse di razzismo, ma ammette: “Avrei dovuto ignorarle? – scrive sui social – ancora non lo so. Oggi, a mente fredda, penso di sì, ma sul momento, i miei compagni ed io abbiamo chiesto aiuto agli arbitri, e siamo stati ignorati. Questo è il tema. Mi sono smarrito durante la partita e mi è mancata la saggezza”, scrive, aggiungendo di considerare “un dovere” quello di “pacificare questo movimento antirazzista affinché i meno privilegiati possano essere difesi normalmente”.

Visualizza questo post su Instagram Mais Amor ao Mundo! More love to the World! #noracism #saynotoracism #racismoaquinão Un post condiviso da ene10ta E?rre ???? ?? neymarjr (@neymarjr) in data: 14 Set 2020 alle ore 10:43 PDT

Neymar recidivo, ora rischia una lunga squalifica

Neymar, che nel concitato finale del “derby di Francia” aveva prima colpito con uno schiaffo alle spalle Alvaro Gonzalez e poi in un secondo momento, dopo essersi visto sventolare il cartellino rosso in faccia, applaudito ironicamente il direttore di gara, ora rischia una lunga squalifica. Dalla Francia parlano addirittura di una sanzione esemplare: 6-7 giornate. L’ex Barcellona rischia anche per quanto scritto sui social il giorno dopo: “L’unico rimpianto è di non aver colpito in faccia quel bastardo”. Una posizione non proprio ideale visto che già nell’aprile del 2019 O’Ney aveva rimediato un lungo stop dopo aver colpito con un pugno un tifoso sugli spalti in occasione della finale di Coppa di Francia persa contro il Rennes. Domani il giudice sportivo della Ligue1 deciderà sulle sorti dell’attaccante del Psg, ma molto probabilmente la storia non finirà lì.







Fonte