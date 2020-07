Porte aperte, presenti 4500 persone

Una goleada per mandare un messaggio all’Atalanta. Il Psg torna in campo e strapazza in amichevole per 9-0 il Le Havre, club di Ligue 2. Dunque la squadra di Tuchel, prossimo avversario degli orobici nei quarti di finale di Champions League il 12 agosto, dimostra di non essere arrugginita nonostante il campionato francese sia stato definitivamente sospeso a fine aprile.

Per i campioni di Francia doppiette di Icardi, Neymar e Sarabia e un gol a testa per Mbappe, Gueye e Muinga. Da segnalare che l’amichevole è stata disputata a porte aperte. Il pubblico infatti è stato ammesso, garantendo il distanziamento sociale: lo stadio del Le Havre ha una capienza di oltre 25 mila posti, per l’occasione sono stati venduti in pochissimi minuti 4500 biglietti. Un segnale incoraggiante in vista della ripresa del calcio anche in Francia. Il Psg, prima della sfida contro l’Atalanta, sarà impegnato nelle due finali di coppa: quella di Francia (il 24 luglio) contro il Saint-Etienne e quella di Lega (il 31) contro il Lione. Poi sarà tempo di Champions.