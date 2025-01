Psg-Manchester City e il rischio di eliminazione in Champions League: gli scenari

Il match tra Paris Saint-Germain e Manchester City, in programma mercoledì 22 gennaio, assume il significato di uno scontro diretto per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le squadre hanno avuto un inizio di torneo difficile e rischiano un’eliminazione sorprendente. Attualmente, il PSG occupa la 26esima posizione con 7 punti, mentre il City è 24esimo, l’ultimo posto utile per passare il turno, con solo un punto di vantaggio sui parigini. Con due partite ancora da giocare, entrambe le squadre non possono qualificarsi tra le prime otto, evidenziando la gravità della situazione considerati gli investimenti effettuati.

Luis Enrique e Guardiola affrontano la partita con strategie importanti: un pareggio garantirebbe al City la qualificazione, mentre il PSG dovrebbe vincere l’ultima gara per tentare di passare. La partita di stasera diventa cruciale, poiché una sconfitta potrebbe costringere entrambe a problemi significativi nella corsa alla qualificazione.

Se il Paris dovesse perdere, potrebbe arrivare a un massimo di 10 punti, il che non garantirebbe la qualificazione, dipendendo dai risultati delle altre squadre. Gli inglesi, d’altra parte, potrebbero controllare il loro destino vincendo contro il Bruges, che ha pareggiato con la Juventus, e accumulando 11 punti, probabilmente sufficienti per il passaggio del turno.

L’obiettivo minimo per entrambe è quindi raggiungere i playoff, per evitare una clamorosa eliminazione che potrebbe avere forti conseguenze sui bilanci societari, nonostante la loro ricchezza, a causa delle restrizioni imposte dal Fair Play Finanziario.