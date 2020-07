Avversarie certe, avversarie possibili in Europa per Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma. Cominciamo da quelle “vere”.

LIONE

Il Lione verrà a Torino per difendere l’1-0 rifilato alla Juventus nell’andata. Come stia una squadra francese che ha forzatamente concluso il proprio campionato l’8 marzo scorso (e pure con una sconfitta, 0-1 a Lilla), è presto detto: non si può, dopo mesi senza agonismo reale e senza un obiettivo altrettanto reale da raggiungere, ripartire come se nulla fosse. E’ una delle tante anomalie di questa Champions riveduta e corretta. Una delle più tremende anomalie, che possono da sole spostare i destini di una sfida. Squadre calde e squadre fredde, squadre attive e squadre disattivate. Nel primo gruppo italiane, inglesi e spagnole. Nel secondo gruppo francesi e tedesche, con le francesi che stanno di fatto peggio di tutte. In Italia, Inghilterra e Spagna si è ripreso a giocare. In Francia si è smesso, appunto, a marzo. In Germania si è ricominciato ma si è anche finito perché i campionati sono finiti. Dunque torniamo al Lione. Ha bisogno di ritmo, di stimoli, di confronti. Per questo Garcia ha programmato due amichevoli contro le due squadre di Glasgow: Rangers e Celtic: “Due bellissimi test anche se sfortunatamente non potremo giocare con tutti i tifosi che avremmo voluto”. Ma ovviamente sa anche che due partite non possono bastare, soprattutto perché amichevoli. E non basterà neppure la finale di Coppa di Lega contro il Psg (il 31 luglio). Si appellerà all’entusiasmo dei suoi. Ma certo è che la Juventus parte con un discreto vantaggio “emotivo”: sapere che il prossimo 7 agosto la penultima partita ufficiale degli avversari risalirà a cinque mesi prima.

BARCELLONA

Il Napoli va in Catalogna sapendo che non gli basterebbe neppure lo 0-0. Impossibile, onestamente, capire quanto possa valere il Barcellona, questo Barcellona. Va a strappi, i quali sono quasi sempre provocati da Messi. Al 90% ha perso la Liga, mentre ci sono, secondo molti, soltanto il 10% di possibilità che nella gestione Setien le cose siano davvero migliorate (a parte quel debutto col Granada che fece intravedere cambiamenti poi non confermati). Ci sono poi le ansie del club, il rinnovo di Messi, la paura di essere arrivati alla fine di un ciclo. Tutte cose che destabilizzano l’ambiente, rendendo il gruppo più vulnerabile. Certo giocare da loro, anche se senza pubblico, non è mai semplice. Non è mai uno scherzo trovarsi di fronte Messi e nello stesso tempo preoccuparsi di Suarez e magari di Fati. Per non parlare dell’uomo forse più determinante dopo Messi: Vidal. Un punto a favore del Napoli è la difesa. I tagli e le sovrapposizioni potranno servire. Così come l’atteggiamento degli esterni (Insigne, Callejon), se non daranno riferimenti a Semedo e Alba, eccelsi in attacco, non altrettanto quando difendono. Se Demme si preoccuperà in prima battuta di Messi, la difesa di Gattuso se ne potrebbe avvantaggiare. Ma senza togliere un centrocampista. Ossia Demme (o chi per lui) dovrà sdoppiarsi. E il Napoli sta bene. Barcellona favorito per forza. Ma non così tanto. Se però Messi incide, il match è chiuso.

PARIS SAINT-GERMAIN

E’ l’unica già combinata per i quarti con un’italiana: l’Atalanta. Sino a qualche mese, per quante lodi si potessero disperdere nell’aria, i “gasperinidi” sarebbero partiti battuti. Adesso, con l’aggiunta che il Psg non giocherebbe da cinque mesi, si fa più fatica a dare i francesi per favoriti con certezza assoluta. Il Psg, che ieri domenica 12 ha giocato in amichevole umiliando con un enorme 9-0 il Le Havre (finalmente con pubblico in tribuna, contingentato e che il 24 tornerà all’agonismo nella finale di Coppa di Francia contro il St. Etienne e il 31 nella finale di Coppa di Lega contro il Lione), ha dei fenomeni, ma non è una squadra fenomenale. Lo è più l’Atalanta, che forse corre anche il doppio. Del Psg spaventano quelli là davanti: Neymar, Icardi, Di Maria, il diabolico Mbappé, ma il resto non è dello stesso livello. La differenza, per il Psg, potrebbero farla soltanto quei giocatori in grado di saltare sempre l’uomo (Neymar, Di Maria), costringendo la difesa a tre dell’Atalanta ad allargarsi. Ma, dall’altra parte, di Gomez a tutto campo chi se ne occupa? Marquinhos?

CHELSEA

E’ una delle due squadre che il Napoli potrebbe affrontare nei quarti se superasse il Barcellona. Ma avendo perso 3-0 in casa col Bayern l’andata degli ottavi, le chance del gruppo Lampard di passare il turno sono praticamente nulle. Si può soltanto dire che in Premier il Chelsea sta forse vivendo il suo momento peggiore della stagione e che il suo vero obiettivo, a questo punto, è battere lo United nella semifinale di Fa Cup (il 19 luglio) e andare in finale, dove potrebbe incontrare Arsenal o City.

BAYERN MONACO

Altro discorso, in ottica Napoli, è il Bayern. Una squadra probabilmente sottovalutata. Ma gioca bene, ha calciatori in straordinaria condizione, da Coman a Davis, da Gnabry all’eterno Mueller, senza contare Lewandowski e Kimmich, e soprattutto Flick ha inculcato nei suoi un precetto “guardiolesco”: pressing alto ed esterni bassi che diventano ali o tagliano al centro. Difficilissimo giocarci contro. Una maledizione incontrarla ai quarti. Unico vantaggio: ha vinto due trofei, ma non giocherebbe da due mesi.

REAL MADRID

Per quanto abbia praticamente vinto il campionato, il Real Madrid di Zidane non ha mai rubato l’occhio. Ci sono riusciti alcuni dei suoi, tipo Benzema o il ritrovato Marcelo. Ma la qualità non è quella di quattro, cinque o sei anni fa, non c’è la sensazione di godere delle prestazioni di un gruppo di “galacticos” che fa onore ai suoi stipendi cementando insieme le rispettive qualità. Potrebbe incrociare la Juventus, ma prima deve ribaltare l’1-2 subito al Bernabeu da uno straordinario City.

MANCHESTER CITY

L’ipotesi più probabile per l’eventuale Juventus ai quarti. Ed è la peggiore. Nessuno gioca come il City, men che mai da quando si è ripreso. Sono una macchina che produce sostanza e bellezza, la stessa che si fermò davanti al Tottenham in semifinale di Champions (e ancora ci si domanda perché). Ha dato un clamoroso 4-0 al Liverpool campione d’Inghilterra: vendetta e vendemmia tardiva ma emblematica di una differenza sostanziale: il City si muove come un pesce nell’acqua. Gli altri sempre un po’ meno. Se la Juve dovesse confrontarsi, sarebbe bene che alzasse il livello delle sue prestazioni, a cominciare dal ritmo generale e dall’equilibrio: basta in Italia. Col City però vai a casa. Perché con questo City, salvo sorprese, possibili ma sempre meno probabili, tutte vanno a casa.

SIVIGLIA

Siamo in Europa League. Oltre a essere la sfida con l’ex ds Monchi, per la Roma il Siviglia è come un ponte pericolante, meglio affrontarlo a tutta velocità così diminuisce il tempo di percorrenza. A viso aperto, senza paura. Il Siviglia è molto più organizzato della Roma. Ha molti ex “italiani” come Suso, Ocampos, Banega, Vazquez. Lo allena Lopetegui, che i club o le nazionali hanno spesso cacciato, eppure le sue squadre si riconoscono, hanno tratti di intensità ed eleganza. E attenti a El Nesyri.

OLYMPIACOS

Impegnata nelle semifinali di playoff-scudetto in Grecia, vincitore della Coppa di Grecia, allenato dal portoghese Martins, l’Olympiacos fa solitamente paura per l’atmosfera che avvolge lo stadio del Pireo. Ma non avendo stelle, prova a brillare di luce collettiva e spesso ci riesce. C’è un Cafu, ma non è quel Cafu, c’è un Torosidis, ed è quel Torisidis.

WOLVERHAMPTON

I Wolves, alternativa all’Olympiacos, sono la celebre “enclave” portoghese della Premier League, voluta anche dal potente Jorge Mendes, procuratore di tanto e soprattutto di Ronaldo. Espirito Santo, ovviamente portoghese, gestisce il gruppo. Non brillantissimi in questo finale di stagione, anche se hanno appena travolto l’Everton di Ancelotti (3-0), sono pur sempre sesti in classifica in Premier. Applicano un modulo flessibile, però partendo dalla difesa a tre. Sino allo scorso anno li guidava in campo Moutinho, che però ha 34 anni e adesso fa spesso panchina.

GETAFE

La classica “squadraccia”. Non saranno rose e fiori per l’Inter. La squadra di Bordelas, che vive e gioca nella prima periferia di Madrid, è la squadra senza grandi nomi, a parte l’apprezzato Cucurella, scuola Barcellona, è tosta e come tante altre svolge compiti elementari che però vengono spesso eseguiti alla perfezione. Sesta in Liga, è in zona Europa League. Non clamorosi i difensori. Lukaku e, se rinasce, Lautaro, possono fare la differenza.

RANGERS GLASGOW

Se passa col Getafe, l’Inter potrebbe scontrarsi coi Rangers, leggenda “protestante” di Glasgow ora allenata da Steven Gerrard. Il campionato scozzese è finito a marzo. Lo ha vinto il Celtic per la nona volta consecutiva. I Rangers secondi a 13 punti. Gerrard gioca spesso con “l’albero di Natale” e il suo modulo deve essere sempre applicato bene, altrimenti i buchi sugli esterni diventano sempre più grossi. Non male, complessivamente, ma senza picchi.

BAYER LEVERKUSEN

Molto peggio, starebbe l’Inter, se a qualificarsi fosse il Bayer Leverkusen, finito quinto in Bundesliga e sempre con autorevolezza minacciosa. Non te la porti mai da casa, come si dice. Lo allena l’olandese Bosz che chiede un vigoroso e corto 4-2-3-1 ai suoi, molti dei quali fanno parte della “neue Sachlichkeit”, della nuova oggettività del calcio tedesco, come Kai Havertz.