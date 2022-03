Gigi Donnarumma sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro il Real Madrid per 2-1 e l’eliminazione del Paris Saint Germain negli ottavi di finale di Champions League. “Puniti dal re”, titola in prima pagina l’edizione odierna del quotidiano sportivo francese L’Equipe. Il flop dei transalpini brucia visto l’1-0 conquistato all’andata al Parco dei Principi e l’illusorio vantaggio al Bernabeu con Mbappé al 40′, prima della clamorosa rimonta nella ripresa firmata da Karim Benzema autore di una devastante tripletta in 17 minuti per il definitivo 3-1.

Nelle pagelle di oggi il quotidiano transalpino assegna un ‘2’ a Donnarumma. E’ infatti un errore del portiere azzurro che propizia la prima rete di Benzema al 61′. “Con il suo brutto rilancio, ha commesso un errore che ha riapre la partita. Era stato comunque vigile fin dai primi secondi anticipando una palla profonda ed effettuando diversi interventi. Non può fare nulla sugli altri due gol ma il danno è fatto”.

Paragonando il Psg visto a Madrid al Titanic che affonda, L’Equipe assegna un 2 in pagella anche a Marquinhos decisamente in affanno nel cercare di contenere Benzema, 4 al tecnico Pochettino.