Psg-Flamengo in Coppa Intercontinentale

La finale di Coppa Intercontinentale tra il Psg e il Flamengo si sta disputando in Qatar, ad Al Rayyan, nello stadio Ahmed bin-Ali. Il Psg, guidato da Luis Enrique, è reduce dalla vittoria esterna contro il Metz, mentre il Flamengo, allenato da Filipe Luis, ha già battuto Cruz Azul e Pyramids nelle semifinali precedenti. La partita vede la presenza di diverse stelle del calcio, tra cui Marquinhos, Kvaratskhelia, Jorginho e Alex Sandro.

Il Psg ha iniziato la partita con una formazione 4-3-3, con Safonov in porta, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes in difesa, Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz a centrocampo, e Lee, Doué e Kvaratskhelia in attacco. Il Flamengo, invece, ha scelto una formazione 4-2-3-1, con Rossi in porta, Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira e Alex Sandro in difesa, Pulgar e Jorginho a centrocampo, Carrascal, de Arrascaeta e Gonzalo Plata alle spalle di Bruno Henrique.

La partita è iniziata con un ritmo intenso, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. Al 9′ del primo tempo, il Psg ha segnato il primo gol con Fabian Ruiz, ma il gol è stato annullato dopo l’intervento del Var. Al 38′ del primo tempo, Kvaratskhelia ha segnato il gol del vantaggio per il Psg. Il Flamengo ha pareggiato al 62′ del secondo tempo con un rigore trasformato da Jorginho. La partita è proseguita con entrambe le squadre che hanno creato occasioni da gol, ma senza segnare altri reti nei tempi regolamentari. La partita è quindi proseguita ai supplementari, dove il Psg ha creato diverse occasioni da gol, ma senza riuscire a segnare. Al termine dei supplementari, la partita è finita 1-1 e si è proceduto ai rigori per determinare il vincitore.