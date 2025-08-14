PSG e Tottenham si sfidano per la Supercoppa Europea a Udine

A Udine si svolgerà questa sera la Supercoppa Europea, un’importante sfida tra il Paris Saint-Germain, campione della Champions League 2024/2025, e il Tottenham, trionfatore della scorsa Europa League. Questo incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per entrambe le squadre di cominciare al meglio la nuova stagione, suscitando grandi aspettative tra i tifosi.

La città di Udine, scelta dalla UEFA come sede per la finale, ha accolto con entusiasmo l’evento. I biglietti sono andati a ruba e si prevede una notevole affluenza per assistere alla partita, che sarà seguita da milioni di appassionati anche in televisione e in streaming.

Tuttavia, è importante notare che il match PSG-Tottenham non sarà disponibile gratuitamente in chiaro, ma sarà accessibile solo tramite abbonamento. Questa è un’informazione utile per chi desidera seguire la partita e godere del primo trofeo europeo della stagione.