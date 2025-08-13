29.3 C
PSG e Tottenham in Supercoppa: la sfida finale di Udine

Nella Supercoppa Europea, il Paris Saint-Germain ha affrontato il Tottenham in una partita ricca di emozioni. La sfida di Udine si è conclusa con un punteggio di 2-1 in favore degli Spurs, un risultato che segna un inizio di stagione difficile per il PSG.

La partita ha avuto un avvio equilibrato, ma il Tottenham ha sbloccato il punteggio al 39’ con un gol di Van de Ven, su assist di una punizione. Il PSG ha subito poi il raddoppio subito dopo l’inizio del secondo tempo, al 48′, con un colpo di testa di Romero, approfittando di un errore del portiere Chevalier.

Nonostante la prestazione sottotono dei francesi, il PSG ha continuato a lottare. La squadra di Luis Enrique ha finalmente trovato il gol al 85′ grazie a Lee, che ha segnato con un tiro preciso da fuori area. La reazione del PSG, però, è arrivata troppo tardi e non è bastata per garantire un pareggio.

Nel complesso, il PSG ha mostrato segni di difficoltà, ma ha anche dimostrato di avere individualità in grado di sbloccare il punteggio. Il Tottenham ha, dal canto suo, confermato la propria solidità difensiva. L’andamento della partita suggerisce che entrambi i club avranno molto su cui lavorare in vista della stagione.

