Psg-Arsenal: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Oggi, mercoledì 7 febbraio, si svolge la semifinale di ritorno di Champions League tra PSG e Arsenal al Parco dei Principi. Dopo il successo dei francesi all’Emirates Stadium grazie a un gol di Dembelé, i Gunners di Arteta cercano una rimonta. Il calcio d’inizio è fissato per le 21.

Le probabili formazioni sono già trapelate: il PSG scenderà in campo con il modulo 4-3-3 e i seguenti giocatori: Donnarumma in porta; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes in difesa; Ruiz, Vitinha e Neves a centrocampo; Doue, Dembelé e Kvaratskhelia in attacco. L’allenatore sarà Luis Enrique.

L’Arsenal, anch’esso con un 4-3-3, avrà Raya come portiere; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly in difesa; Odegaard, Rice e Merino a centrocampo; e Saka, Trossard e Martinelli in attacco. L’allenatore è Mikel Arteta.

La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire questo importante incontro di Champions League. L’atmosfera al Parco dei Principi è attesa con grande entusiasmo, dato il valore della competizione e le ambizioni delle due squadre. PSG e Arsenal si prepara a dare tutto per accedere alla finale, in una serata che promette emozioni e grande spettacolo.