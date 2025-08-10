Pse Music Festival: grandi nomi e concerti gratuiti in Riviera

Il panorama musicale italiano si arricchisce con eventi imperdibili, confermando l’attenzione per i festival estivi. Porto Sant’Elpidio si prepara a ospitare il Pse Music Festival, che vedrà esibirsi artisti di grande calibro, tra cui Irene Grandi, Tricarico e Francesco Renga, tutti con ingresso gratuito.

La manifestazione avrà luogo tra agosto e settembre, con Radio Subasio come media partner. L’apertura del festival è avvenuta con il Radio Subasio Band Contest, un concorso dedicato a band emergenti, che ha visto esibirsi artisti come Davide Grilli, 4 the Groove e altri noti dj.

Un evento da non perdere sarà il concerto di Irene Grandi, fissato per il 14 agosto nella piazza Cervi. L’artista toscana, conosciuta per la sua voce inconfondibile, presenterà un viaggio musicale attraverso i suoi 30 anni di carriera, riproponendo i brani più celebri come “In vacanza da una vita” e “La tua ragazza sempre”.

Il 16 agosto, Piazza Garibaldi ospiterà una serata all’insegna della musica caratterizzata da scenografie vivaci e originali, con l’artista Ulla. La rassegna riprenderà il 5 settembre nella pineta, dove Tricarico porterà il suo stile eclettico e ironico, presentando sia i suoi successi che nuove composizioni.

Infine, il festival si concluderà il 13 settembre in Piazza Garibaldi con un recital di Francesco Renga, che, attraverso il suo “Angelo Tour”, offrirà al pubblico una selezione dei suoi brani più amati, carichi di emozione. L’evento è supportato da Comune, Confartigianato, Regione e Agenzia Event.