PS5 Pro: La Console di Gioco Più Potente e Costosa di Sony

Durante una presentazione di oltre 9 minuti, Mark Cerny, architetto della PlayStation 5, ha finalmente annunciato la PS5 Pro, una versione potenziata della console lanciata nel 2020. Questa nuova versione ha generato molte aspettative, alimentate da indiscrezioni e fughe di notizie. Le principali migliorie includono una GPU più potente, una memoria più veloce, ray tracing migliorato e una nuova tecnologia di upscaling, chiamata PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), progettata per elevare l’esperienza di gioco.

La PS5 Pro si distingue per un significativo incremento delle prestazioni rispetto al modello originale, mantenendo un’architettura basata su AMD. Cerny ha sottolineato l’obiettivo di garantire una frequenza costante di 60 fotogrammi al secondo in modalità Fidelity, consentendo una qualità d’immagine in 4K senza compromettere la fluidità del gioco. La GPU della PS5 Pro presenta un aumento del 67% delle Compute Units, con un miglioramento del 45% nel rendering grafico, che si traduce in stabilità e qualità superiori, in particolare nel ray tracing, dove le prestazioni sono quasi triplicate.

Giochi come “Ratchet & Clank: Rift Apart”, “Hogwarts Legacy” e “Spider-Man 2” beneficeranno di un ray tracing più realistico. Altri titoli, come “The Last of Us: Part II” e “Horizon Forbidden West”, vedranno miglioramenti negli effetti volumetrici e nei dettagli visivi.

La nuova tecnologia PSSR consentirà un upscaling intelligente, migliorando i grafica dei giochi PS5 compatibili. Questo sistema renderizza inizialmente la grafica a bassa risoluzione per poi scalare verso la risoluzione nativa, promettendo prestazioni elevate senza sacrificare la qualità visiva.

La PS5 Pro sarà disponibile dal 7 novembre 2024 a un prezzo di 799 euro, includendo 2 TB di spazio di archiviazione. Tuttavia, non avrà un disco rigido integrato, il quale dovrà essere acquistato separatamente per circa 120 euro. Il prezzo rappresenta un incremento di 350 euro rispetto alla PS5 Digital Edition e di 250 euro rispetto alla PS5 con lettore di dischi.

La questione è se i giocatori saranno disposti a investire un sovrapprezzo per un frame rate migliorato e una qualità grafica superiore, una domanda che il mercato inizierà a rispondere nei prossimi mesi.