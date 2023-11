PS5, per il Black Friday 120 euro in meno su console e bundle

Le offerte del Black Friday includeranno anche giochi per PS5 e PS4 e accessori dell’ecosistema PlayStation, come i controller wireless DualSense. Ci saranno anche sconti sul servizio PlayStation Plus

Durante il Black Friday del 2023, Sony Interactive Entertainment proporrà delle offerte speciali sulla PlayStation 5 e sui suoi bundle. Questa promozione si svolgerà dal 14 al 27 novembre presso i rivenditori che partecipano all’iniziativa. Durante questo periodo, sarà possibile acquistare la PlayStation 5 con lettore Blu-ray a un prezzo ridotto di 429,99 euro, rispetto al prezzo originale di 549,99 euro. Inoltre, ci saranno offerte su alcuni bundle della PlayStation 5. Ad esempio, il bundle con “Marvel’s Spider-Man 2” sarà disponibile a 499,99 euro invece di 619,99 euro. Lo stesso prezzo sarà applicato ai bundle che includono “EA Sports FC 24” e “Call of Duty Modern Warfare III”, anche se la promozione per quest’ultimo terminerà un po’ prima, il 23 novembre. Le offerte del Black Friday includeranno anche giochi per PS5 e PS4 e accessori dell’ecosistema PlayStation, come i controller wireless DualSense. Ci saranno anche sconti sul servizio PlayStation Plus: dal 17 al 27 novembre, i nuovi abbonati potranno ottenere fino al 30% di sconto sugli abbonamenti annuali. Coloro che hanno già un abbonamento potranno risparmiare il 25% passando a PlayStation Plus Extra e il 30% passando a PlayStation Plus Premium. Infine, dal 17 al 27 novembre, sul sito PlayStation Gear sarà possibile risparmiare fino al 20% su una varietà di merchandise, accessori e abbigliamento. Inoltre, dal 24 al 27 novembre, gli ordini superiori a 75 euro avranno la spedizione gratuita e includeranno in omaggio un cappello PlayStation Heritage Katakana.