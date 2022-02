La firma di analisi di mercato Ampere Analysis ha distribuito alcuni dati sulle vendite comparate di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le due nuove generazione di console di Sony e Microsoft, dalle quali emerge che PS5 ha venduto circa il 70 per cento in più rispetto alla rivale. Entrambi i sistemi hanno superato le 10 dieci milioni di unità distribuite, ma Sony ha chiuso l’anno con 17,1 milioni di console piazzate dal lancio, avvenuto nel novembre del 2020. Microsoft non fornisce dati precisi sui numeri di Xbox, ma secondo Ampere Anlaysis dovrebbero essere state distribuite 10,3 milioni di Xbox Series. Secondo gli analisti, però, il potenziale di PS5 è fortemente minato dalla reperibilità del prodotto nel negozio, che a più di un anno dal lancio è ancora ai minimi storici.

Proprio per questo motivo Microsoft ha venduto molte più Series S che Series X, visto che è più semplice trovare la versione meno performante della sua console di nuova generazione. Series S è stata un buon viatico alla diffusione del servizio in abbonamento Game Pass. Secondo Ampere Analysis il trend resterà lo stesso anche nel 2022, con PS5 destinata a vendere il doppio rispetto alla concorrenza Microsoft ma comunque molto meno di Nintendo con la sua Switch, che resta la console più venduta sul mercato attuale. Entro la fine del 2022 quest’ultima piazzerà ulteriori 21 milioni di unità.