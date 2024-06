Prysmian rimborsa prestito obbligazionario e avvia buyback

– Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha deliberato l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato Soft Call dell’intero ammontare in circolazione del prestito obbligazionario convertibile denominato “€750,000,000 Equity Linked Bonds due 2026” emesso a febbraio 2021.

Inoltre, il CdA ha deliberato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, in attuazione della delibera autorizzativa dell’Assemblea del 18 aprile 2024. Il Programma, che sarà attuato a partire dal 10 giugno 2024 e avrà durata sino al 10 marzo 2025, ha ad oggetto complessive massime 8 milioni azioni pari a circa il 3% del capitale sociale, per un controvalore massimo di 375 milioni di euro.

“Grazie a questa decisione rafforziamo in modo significativo la struttura del nostro capitale, in quanto ci aspettiamo la conversione dell’intero prestito obbligazionario da 750 milioni – ha commentato il CFO Pier Francesco Facchini – L’avvio del programma di acquisto di azioni proprie per un importo massimo di € 375 milioni sottolinea la nostra fiducia nel valore del titolo, nelle nostre prospettive e nella performance di Prysmian, assicurando una maggiore flessibilità finanziaria per il futuro”.