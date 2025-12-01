Prysmian leader nel settore cavi in Italia

Il gruppo specializzato nella produzione di cavi è sotto pressione, con una perdita del 3,15%. Tuttavia, su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB, indice di riferimento. Ciò significa che gli investitori sono attualmente più interessati a Prysmian rispetto all’indice di riferimento.

Dal punto di vista tecnico, lo status di medio periodo dell’azienda produttrice di cavi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista, che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 85,08 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 87,5, mentre il primo supporto è stimato a 82,66. Le indicazioni fornite sono da considerarsi meri strumenti di informazione e non costituiscono consulenza finanziaria o promozione di investimenti.