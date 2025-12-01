9.5 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Spettacolo

Prysmian leader nel settore cavi in Italia

Da stranotizie
Prysmian leader nel settore cavi in Italia

Il gruppo specializzato nella produzione di cavi è sotto pressione, con una perdita del 3,15%. Tuttavia, su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB, indice di riferimento. Ciò significa che gli investitori sono attualmente più interessati a Prysmian rispetto all’indice di riferimento.

Dal punto di vista tecnico, lo status di medio periodo dell’azienda produttrice di cavi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista, che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 85,08 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 87,5, mentre il primo supporto è stimato a 82,66. Le indicazioni fornite sono da considerarsi meri strumenti di informazione e non costituiscono consulenza finanziaria o promozione di investimenti.

Articolo precedente
Piacenza rivoluziona Natale
Articolo successivo
Sanzione a Talea Group per pratiche commerciali scorrette in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.