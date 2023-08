Prysmian, Goldman Sachs conferma Buy e aspetta CMD per guidance

– Goldman Sachs ha confermato la raccomandazione Buy sul titolo Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, all’interno di un report che analizza l’andamento dei principali nomi del comparto durante il secondo trimestre.

L’azienda italiana ha ottenuto “una serie di risultati molto positivi” durante questo periodo, si legge nella ricerca, battendo il consensus per l’EBITDA Adjusted e aumentando la guidance FY23 per EBITDA e FCF. Viene sottolineato che il beat e la revisione al rialzo delle stime sono stati determinati da un andamento migliore del previsto dell’EBITDA Adjusted in Projects e nella divisione Energy Products, dove i prezzi si sono mantenuti particolarmente forti.

Secondo Goldman Sachs, il mercato finale dei cavi è uno dei meglio posizionati nei prossimi cinque anni all’interno dell’intero settore, grazie all’espansione delle energie rinnovabili e delle grids. Il prossimo catalyst per il titolo Prysmian sarà il Capital Market Day del 5 ottobre 2023, in cui ci gli analisti si aspettano che il management introduca una nuova guidance a medio termine: EBITDA oltre i 2 miliardi di euro entro il 2026; FCF oltre 1 miliardo di euro entro il 2026.