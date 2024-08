– Gli analisti di Goldman Sachs hanno incrementato a 73 euro per azione dai precedenti 70 euro il target price su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni.

Intanto, è appiattita la performance di Prysmian con i prezzi allineati a 61,1 euro. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 60,62 e resistenza più immediata vista a 61,46.