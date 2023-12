Prurito ai testicoli del cane: Perché bisogna fare attenzione

Il prurito ai testicoli del cane può essere sintomo di molti disturbi. Vediamo insieme quando è motivo di preoccupazione.

Amare la propria palla di pelo significa prendersi cura di lui, anche e soprattutto quando Fido non sta bene.

Tuttavia per comprendere se il nostro amico a quattro zampe non sta bene, dobbiamo fare attenzione ai sintomi che presenta.

Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono le cause del prurito ai testicoli del cane e cosa possiamo fare per aiutare il nostro amico a quattro zampe.

Prurito ai testicoli nel cane: le patologie che lo provocano

I testicoli sono un organo molto utile per la sussistenza endocrina del nostro amico a quattro zampe e per la procreazione.

Le dimensioni, il volume, il peso e il diametro dei testicoli del nostro amico peloso sono legate al peso di quest’ultimo. Essendo un organo molto delicato può danneggiarsi facilmente anche a causa di un semplice prurito. Ma da cosa è causato il prurito ai testicoli nel cane?

Per comprendere qual è il vero motivo per cui le gonadi maschili del nostro amico a quattro zampe emanano prurito, bisogna osservare anche altri tipi di sintomi, come:

Arrossamento

Dolore

Testicoli caldi

Testicoli gonfi

Testicoli pigmentati

Testicoli iposviluppati o ipersviluppati

Solitamente il prurito ai testicoli è causato da patologie cutanee o dello stroma testicolare del cane. Per questo motivo quando sono presenti prurito e uno o più sintomi sopraelencati è necessario contattare il proprio veterinario.

Tuttavia le malattie che possono colpire i testicoli del nostro amico a quattro zampe causandogli prurito sono principalmente due e sono le seguenti.

Orchite

Sebbene sia un disturbo raro, l’orchite, un’infiammazione dell’apparato genitale di Fido, può causare oltre al prurito anche un gonfiore dei genitali e la perdita di liquido dal pene del nostro amico a quattro zampe.

Potremmo notare diversi comportamenti strani nel nostro cane se presenta tale disturbo come: la ricerca di zone fredde dove sdraiarsi e la voglia di leccarsi i testicoli.

Eczema testicolare

Una delle patologie che possono colpire i testicoli del nostro amico a quattro zampe è l’eczema testicolare. È un tipo di dermatite provocato da un’allergia da contatto con elementi artificiali o naturali come per esempio un tappeto o l’erba.

Tale allergia causa delle piaghe che irritano la cute, causando il prurito ai testicoli di Fido. Anche in questo caso il cane potrebbe presentare comportamenti come irrequietezza e irascibilità. Le piaghe possono essere talmente profonde che in alcuni casi gli specialisti tendono a risolvere il problema con la castrazione.

Come alleviare il prurito ai testicoli in Fido

Come per noi esseri umani, anche per i nostri amici pelosi il prurito è un sintomo molto fastidioso. Tuttavia i nostri amici a quattro zampe per alleviare il prurito tendono a grattarsi con i loro artigli o a leccarsi in modo ossessivo peggiorando la situazione.

Ma come possiamo aiutare Fido ad alleviare il prurito ai testicoli? In commercio ci sono vari prodotti che possono dare sollievo dal prurito, come per esempio gel, pomate, compresse e spray. Solitamente le compresse vengono utilizzate quando il fastidio è generico, ossia presente per tutto il corpo.

Tuttavia, prima di acquistare qualsiasi tipo di prodotto utile per alleviare il prurito ai testicoli del nostro amico a quattro zampe sarebbe opportuno contattare il proprio veterinario e chiedere consiglio a lui sul prodotto specifico da utilizzare.