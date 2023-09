Provvedimento per la frase di un cantante al primo giorno di Amici 23

Quest’anno i ragazzi di Amici si sono superati. In meno di 24 ore dall’inizio della trasmissione, uno dei cantanti l’ha sparata grossa su un professore. Rudy Zerbi è entrato in studio annunciando una sorta di provvedimento o meglio di prova.

“Io vi devo dare una notizia. Siamo al primo giorno di scuola e già devo dare un premio ad uno di voi. C’è il premio fenomeno della classe. Adesso vi farei vedere un video. Poi il diretto interessato mi dirà a cosa si riferiva”.

Il prof di canto ha mostrato una clip in cui Holy Francisco dice: “Sì bro spacchiamo tutto. A Rudy Zerbi gli faccio un c**o così!”

Il ragazzo si è subito scusato: “Intanto ovviamente chiedo scusa per i modi. Mi riferivo a quando cantava Petit. E lei ha detto alla Pettinelli ‘voglio vedere se Holy farà la cover’. Quindi io l’ho presa come una sfida, ma nel gioco. Per me era una cosa proprio scherzosa. Lo so che sembra una cosa forte, ma io nemmeno la conosco. Ho preso la sua come una sfida e l’ho anche accettata. Non era per qualcosa contro Rudy Zerbi come persona. Pagherò le conseguenze delle mie parole“.

“Abbiamo il premio fenomeno della classe!” Il prof Rudy Zerbi mostra un video a Holy Francisco preso dalla puntata di Domenica… #Amici23 pic.twitter.com/MOSkQKmXpe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Rudy Zerbi annuncia il provvedimento: “Ho un compito per te”.

Zerbi ha chiesto ad Holy di cantare una cover e dopo l’esibizione ha dichiarato di non essere rimasto colpito dalla performance. Per questo e per la frase del cantante, Rudy ha assegnato un ‘compitino’ che puzza di provvedimento disciplinare al ragazzo.