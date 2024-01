Provvedimento del Grande Fratello per Stefano fa discutere anche in casa

La settimana scorsa il pubblico chiedeva a gran voce un provvedimento serio per i gieffini che avevano dimostrato assenza di umanità dopo il lutto di Beatrice Luzzi (anche se non c’è una regola che parla di empatia dentro la casa), ma tutto si è risolto con una bacchettata voluta personalmente da Alfonso Signorini. Ieri sera però il conduttore ha annunciato l’arrivo di un provvedimento e tutti abbiamo pensato ad una decisione a scoppio ritardato, ma alla fine ad essere punito è stato Stefano Miele, per aver risposto in maniera pungente ad Anita Olivieri (che si era vantata di essere stata la preferita del pubblico in coppia con Beatrice): “Sì lo sei stata, ma io conosco le percentuali“. Per questa frase Stefano è finito direttamente in nomination.

Il provvedimento discusso dentro e fuori la casa del Grande Fratello.

Non solo sui social, la decisione del GF è stata discussa anche dentro la casa, ieri notte infatti Stefano – mentre parlava con Vittorio – ha detto: “Adesso che sono già in nomination mi sento più tranquillo nel dire quello che penso. Poi quello che ho detto poteva essere anche un bluff. Ho detto ‘io conosco le percentuali’, ma non le ho dette e non ho detto altro. Sai cos penso? È un pensiero e si può dire. Se l’hanno deciso me lo merito. Fermo restando questo, è stata un’ottima scusa per mettermi già in nomination e alimentare un po’ di più… Se ci dovevano pensare, non c’hanno pensato due volte“. Vittorio ha concordato con l’amico: “Ste non hai fatto nulla di particolare per andare in nomination così. Poi le percentuali… di cosa, di chi? E poi se fosse stata una cosa grave avrebbero preso anche altre misure“.

Miele ha parlato della ‘punizione’ del GF anche con Fiordaliso e Beatrice: “Ieri mi sarei scampata la nomination se non fosse stato per la decisione dall’alto. Però, non le ho dette le percentuali. Questo mi ha fatto pensare. E la chiudiamo qui, perché non possiamo andare oltre…”

In effetti Stefano non ha tutti i torti, soprattutto perché nei mesi scorsi ci sono stati casi decisamente più evidenti di fatti riportati dall’esterno (come quando Jill Cooper ha parlato di commenti social e di strategie dei fan di Beatrice).