Provvedimenti per alcuni gieffini: “Convocati in studio, poi il televoto flash” – l’indiscrezione

Le reazioni che diversi gieffini hanno avuto dopo l’uscita di Beatrice Luzzi hanno disgustato i telespettatori del Grande Fratello ed hanno lasciato perplesso lo stesso Alfonso Signorini. Il pubblico chiede dei provvedimenti e forse lunedì arriveranno. L’opinionista Viviana Bazzani su TikTok ha rivelato che alcuni concorrenti saranno convocati in studio.

“Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Questi sono gli individui che lunedi verranno convocati in studio e verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del papà. Di Beatrice in queste ore si sa poco, le notizie sono discordanti, già non doveva entrare la scorsa volta quando era uscita e poi c’e stato questo colpo di scena. Il Grande Fratello di quest’anno ce ne ha fatti vivere tanti di colpi di scena. Tutto può succedere, anche un televoto. Si parla di un televoto lampo per questi cinque individui, non si sa se questo televoto è deciso per la squalifica diretta o per chi va direttamente al televoto per l’eliminazione. I provvedimenti ci saranno perché i telespettatori si sono ribellati e anche lo stesso Alfonso Signorini ha scritto un posto dove ha fatto capire che lunedì qualcosa succederà. Speriamo di assistere a una giustizia corretta che deve essere d’insegnamento”.

Speriamo che sia vero e che – così come è successo a Ciacci o alla Ferruzzi – anche in questo caso venga data la possibilità al pubblico di decidere.

Provvedimenti in arrivo al Grande Fratello?

Anche Novella 2000 ha parlato di possibili conseguenze per le azioni dei gieffini: “Ma come ha reagito Mediaset a tutto questo? C’è chi sostiene ci siano delle valutazioni in corso e che possano arrivare i provvedimenti disciplinari, dato anche il subbuglio che si è generato sul web tra i fan del GF. Chiaramente tale ipotesi è da prendere con le pinze e solo lunedì in puntata sapremo cosa accadrà. In ogni caso non è escluso che la produzione possa valutare caso per caso e decidere. Di sicuro però un discorsetto di Alfonso Signorini non mancherà“.