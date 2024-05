Provocazioni per Fedez e Emis: “Quando litigherete?” – le risposte dei due

Dopo mesi in cui si è parlato di lui per la separazione con Chiara Ferragni, per il caso di Cristiano Iovino e anche per le presunte nuove fiamme, adesso Fedez è tornato a far parlare di sé per la sua musica. Venerdì infatti uscirà la collaborazione tra Federico ed Emis Killa. Sotto al post Instagram del rapper di Vorrei Ma Non Posto – tra i tantissimi commenti – anche diverse provocazioni e shade più o meno ironiche.

La risposa dei rapper alle provocazioni dei follower.

Tra le tante provocazioni, un utente poco fa ha chiesto a Fedez: “Entro quanti mesi litigherai anche con Emis Killa?“. Il cantante ha subito risposto in maniera simpatica: “Punto a litigare prima che esca il pezzo“. Anche Emis è intervenuto e ha commentato con un sintetico quanto sincero: “Già fatto!“.

Ed è proprio vero che in passato Emis e Fedez hanno collezionato alti e bassi e non l’hanno mai nascosto. L’ultimo sfogo di Killa nei confronti del collega risale solo allo scorso novembre, quando si è risentito dopo che Fedez ha commentato il suo supporto a Shiva, il rapper arrestato e ritenuto da Emis “in balìa delle grinfie dello Stato”.

“Che bravo ragazzo. Peccato che poi vieni a fare il simpaticone con i miei amici. E tu sai benissimo di chi parlo. Mi riferisco a persone che condividono gli stessi valori da me espressi e che la galera se la sono fatta, tu viene a dire che ‘ti farebbe proprio piacere avere degli amici street’. Secondo me è meglio che stai con gli influencer. E magari che il mio nome te lo levi dalla bocca quando vuoi pulirti la faccia in pubblico”

A questo giro Fedez l’ha pensata bene, collaborando con uno con il quale in passato ha già dato e più volte. Diciamo che questa volta ha giocato d’anticipo.



“Fuori quanto è brutto il tempo..” “E tu sei il cigno nero stanco di seguire il branco”

Sto per piangere, un sogno! 🥹 @Fedez @RealEmisKilla pic.twitter.com/ntDgGZBENK — _maria_tina_greco_ (@mariatinagreco5) May 28, 2024

