Aveva provocato un incidente stradale ed era fuggito. Non c’erano state vittime. Ma individuato e raggiunto a casa dai carabinieri si è ucciso sparandosi al volto con un fucile da caccia, regolarmente detenuto. È accaduto la scorsa notte in provincia di Pesaro Urbino: protagonista un 21enne residente a Sant’Angelo in Vado. Il sinistro, nel territorio di Lunano, lungo la SS. 687 Pedemontana, aveva coinvolto due auto: quella condotta dal giovane e una guidata da una donna. Nello scontro non c’erano state vittime, ma quando i carabinieri sono arrivati a casa del ragazzo, lui è uscito dalla stanza con la scusa di andare a prendere i documenti e si è sparato.

I carabinieri, che hanno bussato alla sua porta intorno alle 4:30 del mattino hanno spiegato al giovane che non c’erano stati né vittime e né feriti, ma solo danni alle vetture. Il giovane, che lavorava come operaio in una ditta di assemblaggio di circuiti elettrici e abitava da solo sulle colline di Sant’Angelo in Vado, ha subito ammesso tutto, sincerandosi che la conducente dell’altra auto fosse rimasta illesa e chiedendo di andare in camera da letto a prendere i documenti per poi seguire i militari sul luogo dell’incidente.

Ma una volta nella stanza si è sparato al volto con il fucile da caccia ed è morto sul colpo. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia, la madre e due fratelli, che vivono a Piandimeleto. Le indagini, su delega della Procura di Urbino, sono affidate ai militari dell’Arma.