Provincia di Treviso aiuta animali selvatici

La Provincia di Treviso ha avviato un’iniziativa rivolta ad associazioni e organizzazioni di volontariato per sostenere le attività del Centro Recupero Animali Selvatici di Treviso. L’invito è rivolto a chi ha esperienza concreta nella tutela della fauna selvatica e vuole collaborare alla protezione degli animali feriti o in difficoltà.

Il progetto prevede che i volontari aiutino nella vigilanza del territorio provinciale e nel recupero degli animali, compreso il loro trasporto al CRAS. Un ruolo importante sarà anche quello di promuovere tra la cittadinanza comportamenti rispettosi dell’ambiente, attraverso iniziative informative sulle esigenze degli animali selvatici.

L’iniziativa si inserisce nelle attività della Provincia, che in collaborazione con Veneto Agricoltura e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, si occupa della tutela della fauna in difficoltà, coinvolgendo anche il Terzo Settore come prezioso supporto operativo e culturale. Le candidature potranno essere presentate fino al 19 febbraio.