Prove libere F1 a Singapore: risultati e dichiarazioni piloti

Lo Stake F1 Team KICK Sauber ha concluso il venerdì di prove a Singapore con un programma di lavoro intenso, nonostante le molte interruzioni che hanno caratterizzato le sessioni sul circuito di Marina Bay. Due bandiere rosse e diverse bandiere gialle hanno limitato il tempo in pista, costringendo le squadre e i piloti ad adattarsi continuamente. Tuttavia, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto hanno raccolto dati importanti per le qualifiche.

Nico Hulkenberg ha chiuso al 12° posto in FP1 e al 14° in FP2, nonostante la giornata difficile: “È fantastico correre di nuovo a Singapore. La FP2 è stata molto interrotta dalle bandiere rosse, quindi non abbiamo seguito il programma consueto. È stata complicato effettuare long run, rendendo la gara di domenica un’incognita per tutti. Siamo riusciti a raccogliere informazioni utili, ma dobbiamo lavorare sull’equilibrio della vettura e sistemare alcune aree. Le condizioni sono sembrate più gestibili rispetto all’anno scorso, probabilmente grazie al meteo e al buon funzionamento del sistema di raffreddamento”.

Gabriel Bortoleto, al suo debutto a Singapore, ha concluso al 17° posto in FP1 e al 15° in FP2, ma ha avuto buone sensazioni: “È stato positivo scendere in pista e avere un’idea chiara di cosa aspettarsi. La prima sessione è stata regolare, ma la FP2 ha presentato molto traffico e diversi inconvenienti. La sensazione alla guida non è stata male, ma dobbiamo ancora lavorare per trovare il giusto equilibrio. A volte la macchina è stata difficile da gestire, ma abbiamo raccolto dati da analizzare durante la notte per prepararci alle qualifiche”.