Prove di pesca e premiazioni al Pescare Show

Premiazioni sportive, lezioni di tecnica, incontri con esperti e una vasta offerta di attrezzature caratterizzano la seconda giornata del Pescare Show 2025, evento dedicato alla pesca sportiva e nautica, in corso alla Fiera di Rimini fino al 9 febbraio. Il tema dell’evento, organizzato dalla FIPSAS, è “Le sfide della pesca sportiva in Italia”, con focus su vigilanza e controllo e il ruolo della pesca come volano per il territorio. Roberta Frisoni, assessore al Turismo, sottolinea che la pesca è un’attività sportiva significativa anche per l’economia locale, e invita al dialogo con le associazioni per una gestione ottimale delle acque.

Ugo Claudio Matteoli, presidente FIPSAS, ribadisce l’impegno dell’organizzazione nella tutela del territorio e della biodiversità, gestendo 300 acque pubbliche e possedendo 30 diritti esclusivi di pesca. Presenti anche personalità politiche come l’europarlamentare Stefano Bonaccini, che evidenzia il valore economico della pesca per le comunità locali e l’opportunità di sviluppare settori connessi come attrezzature e imbarcazioni.

Lo sport ha un ruolo centrale nella giornata, con premi ai campioni: durante un incontro con le nazionali di surf casting, vincitrici dei mondiali 2024, e la cerimonia dell’Amo d’Oro FIPO. Nel pomeriggio, FIPSAS premierà gli atleti che si sono distinti nelle competizioni del 2024, portando in fiera oltre 300 partecipanti. Questo evento, con un buon riscontro di pubblico, conferma Rimini come punto di riferimento europeo nel settore della pesca e della nautica, contribuendo alla sua tradizione fieristica.