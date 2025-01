Prove dei big di Sanremo, le anticipazioni: “Una standing ovation”

Oggi, molti artisti del Festival di Sanremo 2025 hanno partecipato alle prove con l’orchestra all’Auditorium del Foro Italico a Roma, che ospita anche il programma “Ballando con le Stelle”. Numerosi cantanti, tra cui Noemi, Elodie, Sarah Toscano e Rose Villain, hanno condiviso sui social media momenti della loro giornata di prove. Un’anticipazione speciale è giunta da Giorgia, una delle protagoniste del festival condotto da Carlo Conti.

Elodie ha condiviso un post che documenta la sua partecipazione alle prove, così come Sarah Toscano e Rose Villain, che ha eseguito il suo brano “Fuorilegge”. Le prove hanno suscitato un’ampia interazione sui social, testimoniando l’attesa del pubblico per questo evento musicale.

Durante le prove, il maestro Enzo Campagnoli, in collegamento con Caterina Balivo a “La Volta Buona”, ha descritto l’emozione che ha percorso la sala durante l’esibizione di Giorgia. L’orchestra, a fine performance, si è alzata in piedi per applaudire l’artista, concedendole una standing ovation. Campagnoli ha definito il momento “fantastico”, sottolineando l’intensità delle vibrazioni e l’abilità straordinaria di Giorgia. La sua esibizione ha provocato una reazione entusiasta, che il maestro ha ritenuto meritata.

Tuttavia, il critico musicale Luca Dondoni ha sollevato delle perplessità riguardo all’interpretazione di un momento così significativo come una standing ovation, suggerendo che potrebbe rappresentare un inizio di giudizi anticipati. Anche Giovanni Ciacci ha espresso riserve, chiedendosi se fosse appropriato per il maestro esprimere tali considerazioni prima dell’inizio ufficiale del festival.

Caterina Balivo ha cercato di placare le polemiche, affermando che l’eccezionalità di Giorgia non fosse una novità per nessuno. La conversazione ha rivelato l’alta aspettativa e l’emozione che circondano l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, con artisti di spicco pronti a regalare performance indimenticabili. La giornata di prove è stata quindi caratterizzata da un clima di attesa e entusiasmo, pronto a culminare nel festival che si avvicina sempre di più.