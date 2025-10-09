Prova virtuale di scarpe: Google lancia la novità negli USA

Google ha ampliato la sua funzione di prova virtuale alle scarpe, permettendo agli utenti di vedere come un paio di calzature si adatterebbe a loro. Nonostante l’acquisto online di moda sembri semplice, molti hanno difficoltà a capire come un articolo calzerà realmente. Per affrontare questo problema, Google ha sviluppato una funzione specifica, ora estesa per le scarpe.

Secondo quanto riportato nel blog ufficiale The Keyword, gli utenti di shopping online possono utilizzare la funzione AI “prova” per ottenere un’anteprima realistica delle scarpe ai propri piedi. Il processo è intuitivo e simile a quello già presente per l’abbigliamento: l’utente cerca il prodotto desiderato, seleziona l’icona “provalo” e carica una foto a figura intera. A questo punto, l’intelligenza artificiale di Google sovrappone l’immagine delle calzature alla foto dell’utente, fornendo una simulazione visiva della calzata.

Attualmente, questa innovazione è disponibile solo nel mercato statunitense, ma Google ha annunciato l’espansione della funzione in altre nazioni. Nelle prossime settimane, anche gli utenti in Australia, Canada e Giappone potranno accedere a questa opzione. È probabile che Google integri ulteriori categorie di accessori e articoli indossabili nella sua piattaforma di prova virtuale in futuro.