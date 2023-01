Prova ad afferrarla in tutti i modi, dove porterà la sua testardaggine?

Il gatto ci prova in tutti i modi ad afferrarla ed è talmente tanto ostinato che il suo video diventa virale su tutti i social network – VIDEO.

Gatto e cane sono la coppia più improbabile ma incredibilmente funzionale di sempre. Anche se considerati agli antipodi, è indubbio che quando imparano a conoscersi non riescono a fare a meno l’uno dell’altro, anche quando è il momento di giocare insieme. A dimostrare ciò, si sono i social network, che grazie a foto e video riescono ad intrattenere noi amanti degli animali.

Il gattino prova ad afferrarla, ma la coda è un vero portento – VIDEO

Il video di un cane e un gatto sta facendo ridere migliaia di utenti su Twitter. Il colpevole è un gattino intento a giocare senza pietà con la coda di un cane. Il piccolo felino nota che la coda del suo amico sta scodinzolando con grande forza e vigore, ed ecco quindi che ha inizio la caccia!

Il gattino ha dalla sua che è veramente testardo e determinato, e non si ferma davanti alla prima difficoltà. Sebbene il cane sia molto più grande di lui, il gatto non ha paura di nulla e cerca coraggiosamente di cacciargli la coda. Come si può vedere dal video, il proprietario della coda è probabilmente un Labrador.

Si può riconoscere facilmente dalle dimensioni, dal colore e probabilmente, anche dalla dose di estrema pazienza che ha. Il Labrador scodinzola felicemente in attesa forse di un biscottino o di una coccola, e il gattino non ha perso tempo ad attaccare questa fonte inesauribile di gioco.