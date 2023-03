Prova a ignorare il cucciolo: quando cede è uno spettacolo

L’anziano gatto scontroso ha provato con tutte le sue forze ad ignorare il cucciolo ma cede e quello che succede dopo è meraviglioso – VIDEO.

Joey e Badger sono i gatti più teneri che vedrai oggi. Joey è un gatto anziano che è abituato ad ospitare a casa sua gatti estranei visto che la sua mamma umana, Grace Choi, gestisce un rifugio per animali e alle volte porta a casa dei randagi in attesa di trovargli una casa stabile. Tuttavia non pensava che l’ultimo cucciolo potesse fare uscire un altro lato di lui.

Cerca di ignorare il cucciolo ma Joey cede difronte a tanta dolcezza – VIDEO

Grazie alla sua mamma, Joey ha potuto conosciuto Badger, un gattino bianco a macchie rosse, molto piccolo e anche estremamente carino. Nel video condiviso attraverso TikTok, l’anziano gatto appare in un primo momento rilassato nella sua cuccia fino a quando Grace non appoggia accanto a lui il tenero micino.

In quel momento, Joey ignora completamente la presenza di Badger, il quale non accetta questo freddo trattamento. Infastidito dal comportamento indifferente del gatto, il piccolo Badger inizia a stuzzicarlo insistentemente e difatti il gatto anziano, palesemente infastidito inizia a ringhiare. Tuttavia dopo pochi minuti, l’anziano gatto cede alle avance del cucciolo e inizia ad avvicinarsi a lui. Inizialmente inizia con qualche leccata, fino a che non si accoccola e finisce per cullare il gattino. Nella didascalia, Grace scherza sul comportamento del suo gatto scrivendo: “Joey è ogni singolo genitore che non vuole un gatto“.

@kittyboyandfriendsJoey is every single dad who “doesn’t want a cat” 😂 P.S. We are now accepting applications for Badger! If interested, please apply at the link in bio 💕♬ You Are My Sunshine – Kina Grannis

Il video ha riscontrato molto successo tra la comunità di TikTok, superando i 21.2 milioni di visualizzazioni, raccogliendo 3.4 milioni di “mi piace” e 24.000 commenti in soli pochi giorni. Gli utenti del web sono rimasti incantati nel modo in cui Badger ammorbidisce il cuore di Joey: “Nemmeno i gatti possono resistere ai gattini“; “Posso già cancellare i miei appuntamenti con lo psicologo“.