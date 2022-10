Prova a giocare a minigolf ma il gatto gli ruba tutte le palline

É diventato virale il video di un gatto che ruba tutte le palline al proprietario mentre questo tenta di giocare tranquillamente a minigolf.

Giocare a minigolf è solitamente un passatempo tranquillo e non troppo difficoltoso. Anche i bambini infatti si cimentano in questo sport, ma per un uomo è diventato davvero difficile riuscire ad allenarsi anche solo per qualche istante. Il suo gatto infatti è un vero e proprio ladro e gli ruba tutte le palline ancora prima che queste possano arrivare alla buca. Il divertente video del felino che confisca tutte le palline da golf al padrone è diventato virale su Instagram!

Il gatto si trasforma in un ladro e impedisce al padrone di giocare a minigolf

Se si pensa ad un animale davvero innamorato della palla, di certo il primo a venire in mente a tutti è il cane. Il padrone di un felino dal pelo rosso potrebbe dire tranquillamente il contrario! Il suo gatto infatti sembra essere ossessionato dalle piccole sfere, tanto da impedirgli di usarle per poter giocare.

Per dimostrare a tutti lo strano atteggiamento del suo animale, l’uomo ha deciso di girare un divertente video in cui si vede il suo gatto diventare un vero e proprio ladro.

Ti potrebbe interessare anche >>> Gatto annoiato morde la tv durante una partita di calcio e la rompe – VIDEO

L’uomo ama divertirsi in casa con un set da minigolf casalingo. Si tratta di un semplice tappeto verde in cui far rotolare delle palle da golf dopo averle colpite con la tipica mazza.

Gli piacerebbe davvero tanto potersi allenare per migliorare i suoi tiri, ma purtroppo c’è qualcuno che non è così d’accordo.

Il suo gatto infatti sembra attendere che il padrone inizi a giocare per potergli sottrarre tutte le palline che prova a mandare in buca.

Ti potrebbe interessare anche >>> Il gatto cresce con i cani e imita il loro comportamento a casa – VIDEO

Il video del gatto che ruba tutte le palline da minigolf del padrone è diventato virale su Instagram per l’ilarità della scena ripresa. Il felino sembra infatti trasformarsi in un vero e proprio ladro pronto a non lasciarsi sfuggire neanche una delle sfere lanciate, così da lasciare il suo proprietario senza alcuna pallina da poter lanciare.

Le divertenti immagini hanno fatto ridere moltissimi utenti di Instagram che hanno apprezzato il video lasciato oltre 3 mila like in meno di una settimana dalla sua pubblicazione sul profilo @kingcattos. (G. M.)