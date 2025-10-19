Protocollo per il recupero degli autori di violenza a Ferrara

È stato firmato un importante Protocollo operativo per il trattamento psicologico degli uomini autori di violenza domestica presso la Procura della Repubblica di Ferrara. Hanno partecipato alla sottoscrizione il procuratore Andrea Garau, la direttrice generale dell’Azienda USL di Ferrara, Nicoletta Natalini, e dirigenti dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bologna.

Questo protocollo rappresenta un passo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, promuovendo un modello di collaborazione tra Autorità giudiziaria, Sistema sanitario e UEPE. L’obiettivo principale è aiutare gli autori di violenza a prendere consapevolezza delle loro azioni e a intraprendere un percorso di cambiamento.

Gli uomini coinvolti possono accedere a programmi specialistici di recupero presso i Centri Liberiamoci dalla Violenza (LDV) dell’AUSL presenti in diverse località, come Bondeno, Comacchio e Portomaggiore. Il Centro LDV offre un ambiente di accoglienza per gli uomini che perpetrano violenza, facilitando il superamento di dinamiche violente nelle relazioni intime.

Il percorso di trattamento è strutturato in fasi valutative, trattamentali e di follow-up, con l’intento di interrompere comportamenti violenti e prevenire recidive, garantendo al contempo maggiore sicurezza alle vittime. Il protocollo stabilisce le modalità di invio e ammissione, e favorisce una comunicazione efficace tra i servizi coinvolti.

I trattamenti, condotti da professionisti formati, possono essere individuali o di gruppo e possono prevedere il coinvolgimento della persona offesa, sempre nel rispetto dei limiti necessari. Il protocollo ha validità triennale e prevede aggiornamenti basati sull’esperienza pratica.