17.8 C
Roma
domenica – 19 Ottobre 2025
Salute

Protocollo per il recupero degli autori di violenza a Ferrara

Da stranotizie
Protocollo per il recupero degli autori di violenza a Ferrara

È stato firmato un importante Protocollo operativo per il trattamento psicologico degli uomini autori di violenza domestica presso la Procura della Repubblica di Ferrara. Hanno partecipato alla sottoscrizione il procuratore Andrea Garau, la direttrice generale dell’Azienda USL di Ferrara, Nicoletta Natalini, e dirigenti dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bologna.

Questo protocollo rappresenta un passo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, promuovendo un modello di collaborazione tra Autorità giudiziaria, Sistema sanitario e UEPE. L’obiettivo principale è aiutare gli autori di violenza a prendere consapevolezza delle loro azioni e a intraprendere un percorso di cambiamento.

Gli uomini coinvolti possono accedere a programmi specialistici di recupero presso i Centri Liberiamoci dalla Violenza (LDV) dell’AUSL presenti in diverse località, come Bondeno, Comacchio e Portomaggiore. Il Centro LDV offre un ambiente di accoglienza per gli uomini che perpetrano violenza, facilitando il superamento di dinamiche violente nelle relazioni intime.

Il percorso di trattamento è strutturato in fasi valutative, trattamentali e di follow-up, con l’intento di interrompere comportamenti violenti e prevenire recidive, garantendo al contempo maggiore sicurezza alle vittime. Il protocollo stabilisce le modalità di invio e ammissione, e favorisce una comunicazione efficace tra i servizi coinvolti.

I trattamenti, condotti da professionisti formati, possono essere individuali o di gruppo e possono prevedere il coinvolgimento della persona offesa, sempre nel rispetto dei limiti necessari. Il protocollo ha validità triennale e prevede aggiornamenti basati sull’esperienza pratica.

Articolo precedente
Vincenzo Salemme debutta a Napoli con Ogni promessa è debito
Articolo successivo
Gianmarco Sansone trionfa e viene celebrato a Poggio a Caiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.