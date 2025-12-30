Protocollo d’intesa tra Bari e Romania

Il sindaco Vito Leccese e la decana del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, Ioana Gheorghias, Console Generale di Romania a Bari, hanno siglato un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione internazionale. Il protocollo definisce modalità e termini di una collaborazione sempre più stretta nei settori culturale, educativo, sociale, economico e turistico.

Durante la presentazione alla stampa, il sindaco Leccese ha presentato i numerosi Consoli che hanno accompagnato Ioana Gheorghias, evidenziando un dato politico e sociale rilevante: il netto aumento della presenza consolare tra la Puglia, la Basilicata e il Molise. Una rete in crescita che testimonia la centralità del territorio nei dialoghi transnazionali.

Il momento più significativo dell’incontro è emerso durante il discorso della Console Generale Ioana Gheorghias. Nel commentare il valore del protocollo, la Decana si è soffermata sul concetto di Diplomazia dei Sentimenti, indicandola come la chiave di volta per il futuro delle relazioni internazionali. La diplomazia dei sentimenti può essere una via dolce per realizzare i rapporti non solo tra le istituzioni, ma anche tra i cittadini.

Il protocollo mira a trasformare questa visione in azioni tangibili, con obiettivi concreti per il territorio, come lo sviluppo turistico e sociale, iniziative culturali ed educative e relazioni istituzionali. Con la firma di oggi, Bari non solo consolida i suoi rapporti diplomatici, ma si propone come laboratorio di un nuovo modo di intendere la convivenza tra popoli, dove il sentimento e il rispetto umano diventano la base per ogni progresso economico e sociale.