Protocollo Acquedotto Lucano e INGV per gestire risorse idriche in Basilicata

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli, sostiene con convinzione l’avvio operativo del Protocollo d’Intesa tra Acquedotto Lucano e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, firmato a Roma e già entrato nella fase di lavoro con il coinvolgimento dell’Università della Basilicata, della Regione e dell’Ordine dei Geologi. Questa scelta riguarda la vita quotidiana dei cittadini e la tenuta economica della Regione, poiché quando manca l’acqua, non manca un dettaglio, ma la normalità.

Napoli afferma che dopo gli eventi accaduti, questa scelta non è più “tecnica”, ma una scelta che riguarda la vita delle famiglie, le imprese e le aree interne. Il Protocollo AL-INGV è il tipo di cooperazione che serve alla Basilicata, un metodo stabile basato su dati, analisi e decisioni tempestive, senza più interventi improvvisati quando la crisi è già esplosa.

Secondo Napoli, l’acqua è una priorità assoluta e va governata con serietà, continuità e responsabilità. Il Protocollo può tradursi in risultati concreti se portato avanti con determinazione, come sapere quanta acqua è disponibile e dove si trova, aggiornare la mappa delle risorse, avere regole chiare per i momenti difficili, ridurre gli sprechi e fare squadra tra enti e competenze. Inoltre, è fondamentale comunicare con chiarezza ai cittadini, fornendo informazioni semplici, tempestive e verificabili. Napoli sosterrà con determinazione ogni passaggio utile perché questa collaborazione produca effetti reali e misurabili per le famiglie, l’agricoltura, le imprese e i Comuni.