Protezione civile, nuova norma tutela sindaci e volontari

La Regione ha trovato una sintesi normativa per salvaguardare il ruolo di sindaci e volontari nel sistema di Protezione civile. L’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha affermato che il risultato ottenuto è legge cogente e rispetta il ruolo di tutti, garantendo l’efficienza del modello regionale.

Il lavoro portato avanti dalla Regione ha trovato un punto di sintesi nel decreto legge 159, convertito nella legge 198. Il provvedimento ha introdotto un nuovo articolo che definisce i soggetti coinvolti e i limiti delle responsabilità. Il volontario di Protezione civile è equiparato al lavoratore per quanto riguarda formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e dotazione dei dispositivi di protezione individuale.

Il volontario è responsabile della propria sicurezza e di quella altrui nei limiti della formazione ricevuta e delle istruzioni impartite, mentre il rappresentante legale dell’organizzazione è tenuto a garantire il rispetto di tali obblighi. Le sedi delle organizzazioni di Protezione civile e i luoghi di intervento non sono considerati luoghi di lavoro.

Riccardi ha aggiunto che il risultato è frutto di un lavoro corale e che i volontari sono fuori dal perimetro applicativo del Decreto legislativo 81 in materia di sicurezza sul lavoro. La riforma prevede anche il superamento del precedente regime sanzionatorio penale, ritenuto non coerente con la natura del volontariato.

La legge di conversione ha escluso l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Decreto 81, introducendo un sistema di sanzioni interdittive e amministrative più proporzionato. Per i rappresentanti legali delle organizzazioni di Protezione civile è prevista l’interdizione dalle attività in caso di violazione degli obblighi fondamentali, mentre per i volontari è prevista l’interdizione temporanea dalle attività in caso di violazione dei propri obblighi in materia di sicurezza.

Il sistema di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha già formato 4mila nuovi volontari e può contare sul nuovo centro di formazione nella sede di Palmanova. Riccardi ha concluso che la formazione, l’addestramento e l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale restano centrali e che i volontari sono persone con competenze elevate, pronti a intervenire su scenari sempre più complessi.