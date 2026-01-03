Protezione animali in Italia

La sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello ha il compito di esprimere pareri per il settore alimentazione animale nei casi previsti dalla legge o quando richiesto dalle amministrazioni interessate. I pareri e documenti della sezione supportano il Ministero della Salute nella gestione di aspetti controversi o di dubbia interpretazione nel settore dei mangimi.

Per quanto riguarda la protezione degli animali da allevamento e da macello, la sezione fornisce pareri tecnico-scientifici in merito alla risoluzione di problematiche sull’applicazione della normativa vigente in materia, come ad esempio l’allevamento e la macellazione.

La sezione è composta da diversi rappresentanti provenienti da vari ministeri, organizzazioni e istituzioni. Il presidente della sezione è il dott. Giovanni Filippini. Sono presenti 4 rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno assegnato contestualmente alla sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali.

Inoltre, ci sono rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché rappresentanti degli allevatori, dei coltivatori e delle organizzazioni dei produttori e importatori di integratori e mangimi.

Sono anche presenti membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni, rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali e rappresentanti di enti di protezione degli animali.

Infine, ci sono esperti designati da vari enti, come l’Associazione italiana allevatori, la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e l’ENEA.