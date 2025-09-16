Protezione animali domestici in Italia: salute e sicurezza

Gli animali domestici sono considerati membri della famiglia da molti italiani, che ne riconoscono l’importanza non solo per affetto, ma anche per la salute e il benessere. È emerso che l’81,8% della popolazione li considera parte integrante della propria vita, tanto che il 60% dei proprietari desidererebbe includerli ufficialmente nello stato di famiglia.

Ma come possiamo garantire la loro protezione? Andrea Bovero, esperto assicurativo e titolare di un’agenzia a Asti e Alessandria, evidenzia che, con l’aumento della presenza di animali nelle famiglie italiane, cresce la necessità di garantire la loro salute. Le spese veterinarie possono essere elevate, specialmente con cani di razza, portando molti proprietari a cercare soluzioni preventive.

La proposta “Active Protezione Cucciolo” offre una copertura completa per cani e gatti, coprendo le spese veterinarie in caso di malattia o infortunio, include consulenze veterinarie telefoniche, consigli nutrizionali e assistenza nella ricerca di pet sitter affidabili. La polizza prevede anche la responsabilità civile per danni causati dall’animale a persone o cose.

Sono incluse garanzie meno comuni, come il rimborso per percorsi di rieducazione e la tutela legale per controversie sulla custodia dell’animale. In situazioni difficili, si coprono anche le spese funerarie.

Bovero riferisce che diversi clienti hanno beneficiato di questa copertura; uno in particolare ha affrontato un intervento costoso per il suo cane e grazie alla polizza ha potuto concentrarsi solo sulla salute del suo animale.

Affidarsi a un’agenzia locale consente un servizio personalizzato e diretto: si ascoltano le esigenze del cliente e si fornisce un supporto costante. Proteggere i propri animali non è un lusso, ma un atto di amore e responsabilità.