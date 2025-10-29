Proteste Universitarie a Venezia: Fiano e Bernini Insieme

L’Università Ca’ Foscari di Venezia ha annunciato un nuovo incontro dopo le recenti proteste degli attivisti pro-Palestina. Questo evento, previsto per il 4 novembre, vedrà la partecipazione dell’ex deputato Emanuele Fiano e della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. La rettore Tiziana Lippello ha accolto la proposta della ministra, che ha invitato Fiano a tornare nell’ateneo.

Le contestazioni si sono verificate durante un dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente, in cui erano presenti Fiano e Antonio Calò, presidente della Fondazione Ve.Ri.Pa. Un gruppo di attivisti ha interrotto l’intervento di Fiano, esponendo striscioni contro i sionisti e intonando slogan critici. Questo episodio ha impedito all’ex parlamentare del PD di portare a termine il suo discorso, evidenziando le tensioni sul tema della pace in Medio Oriente.