Proteste studenti in Italia per scuole sicure

Da stranotizie
Ieri ero in piazza con gli studenti per ascoltare e dire le cose come stanno. La loro manifestazione per il diritto a scuole sicure, dignitose e funzionanti è legittima, poiché le condizioni dell’edilizia scolastica rappresentano una criticità reale e strutturale.

Le Province hanno competenza sulle scuole secondarie di secondo grado e sulle manutenzioni, ma vivono in una condizione di limbo istituzionale e finanziario. Questa condizione incide sulla possibilità di programmare e realizzare interventi strutturali importanti.

Gli episodi recenti, come il blocco delle caldaie, sono stati causati da guasti improvvisi e devono essere affrontati senza alimentare narrazioni semplicistiche. Agli studenti è stato detto di fare attenzione a chi proverà a cavalcare questa protesta per altri fini, senza offrire soluzioni concrete.

Il dialogo resta aperto e la proposta è di unire le forze con gli altri parlamenti degli studenti d’Italia per portare questa battaglia a Roma, dove si decidono le riforme e dove mancano le risorse per le Province e per la sicurezza delle scuole. Le criticità che viviamo non sono un’eccezione, riguardano tutta Italia e devono essere affrontate a livello nazionale.

Una mobilitazione unitaria, consapevole e nazionale avrebbe una forza enorme e sarebbe il modo migliore per trasformare una protesta legittima in una richiesta politica seria e concreta. La disponibilità al confronto non mancherà mai.

