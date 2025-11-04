12.8 C
Proteste studentesche in Italia: occupazioni e richieste di rinnovamento

Da stranotizie
All’IIS Sassetti-Peruzzi di Novoli si è scelta la prudenza. Da ieri mattina, l’istituto è occupato durante il giorno, mentre la sera rimane aperto, per evitare possibili incursioni notturne da parte di estranei, come avvenuto in altre scuole recentemente. L’occupazione riguarda il plesso al civico 50, mentre nell’altro proseguono le attività amministrative.

La decisione di limitare l’occupazione al giorno è stata presa dopo due tentativi di occupazione notturna falliti. Le recenti esperienze negative di altre scuole, come il Russell-Newton e il Meucci, vandalizzati da estranei, hanno influenzato questa scelta. Il dirigente Osvaldo Di Cuffa ha dichiarato di essere soddisfatto che gli studenti abbiano trovato un modo per esprimere il loro dissenso evitando di mettere a rischio la scuola e se stessi.

La mobilitazione degli studenti dovrebbe proseguire per tutta la settimana. Hanno organizzato attività autogestite e realizzato un volantino con le loro richieste: ristrutturazione dei bagni, sostituzione delle porte e creazione di spazi più vivibili. Gli studenti affermano che non si tratta di una ribellione fine a se stessa, ma di un atto d’amore verso la scuola.

La situazione all’IIS Sassetti-Peruzzi è serena, permettendo il regolare svolgimento dei corsi serali. Diversa è stata invece la situazione nell’istituto agrario, dove l’occupazione si è conclusa con danni, tra cui porte e sistemi di allarme rotti, estintori spariti e compiti sottratti ai docenti. Al Meucci, è stata avviata una raccolta fondi per riparare il laboratorio informatico danneggiato dai vandali.

