Proteste Studentesche: Fiamme e Bandiera UE sotto il Ministero dell’Istruzione

Il 4 aprile, studenti e insegnanti italiani hanno indetto uno sciopero contro il sistema educativo in varie città, in particolare Roma e Torino. A Roma, i manifestanti hanno dato fuoco a una gigantografia della bandiera dell’Unione Europea, esprimendo il loro slogan “Più aule, non più bombe” mentre marciavano verso il Parlamento. In Torino, il corteo si svolgeva vicino all’Ufficio Scolastico Regionale, dove sono state imbrattate di vernice rossa le fotografie della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Le motivazioni alla base della protesta includono la richiesta di un aumento degli investimenti nel settore dell’istruzione, rispetto agli investimenti in armamenti che vengono considerati prioritari dal governo. Il sindacato USB ha chiesto oltre 10 miliardi di euro per colmare le lacune nella scuola e nell’università, denunciando anche contratti che impoveriscono scioperanti e personale ATA.

Inoltre, il sindacato ha contestato la chiamata diretta per gli insegnanti di sostegno e ha messo in luce l’importanza di assumere precari e vincitori dei concorsi. A Bologna, gli studenti hanno raccolto diecimila firme per annullare sanzioni disciplinari inflitte durante le occupazioni scolastiche, sottolineando una forte tradizione di attivismo politico. L’atmosfera delle manifestazioni è tesa, con richieste esplicite di riforme significative nel sistema educativo italiano, intendendo contrastare le politiche attuali che percepiscono come dannose e punitive per studenti e professori.