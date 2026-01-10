Proteste studentesche contro aule fredde in Bergamasca

A Zogno, in provincia di Bergamo, si verificano ogni anno problemi di riscaldamento nelle aule delle scuole al rientro dalle festività natalizie. Le aule di diverse scuole della Bergamasca, rimaste al freddo per due settimane, faticano a scaldarsi alla ripresa delle lezioni e gli studenti danno vita a vivaci proteste.

La protesta più eclatante è avvenuta all’istituto scolastico superiore Turoldo di Zogno, in Valle Brembana, dove trenta ragazzi si sono ritrovati all’esterno della scuola con fumogeni e petardi per protestare contro le aule fredde. Il problema del riscaldamento sembrava risolto con il rinnovo dell’impianto di riscaldamento, ma a quanto pare non è stato così. Gli studenti hanno esposto striscioni con messaggi come “Fa più freddo dentro che fuori” e “Fa Frech” (“Fa freddo”, in dialetto bergamasco).

Nei primi due giorni di rientro alle lezioni, le temperature nelle aule sono scese a meno di 10 gradi. La situazione è migliorata il giorno successivo, con temperature comprese tra i 14 e i 19 gradi, ma gli studenti hanno voluto protestare lo stesso. I problemi maggiori si registrano nelle aule al piano terra e sono legati agli infissi che lascerebbero entrare aria fredda. La dirigenza scolastica ha chiesto alla Provincia di Bergamo di lasciare acceso l’impianto di riscaldamento 24 ore su 24.

Problemi per le aule troppe fredde si sono registrati anche all’istituto Archimede di Treviglio, dove gli studenti sono stati costretti a seguire le lezioni indossando giubbotti e piumini. Inoltre, circa 300 alunni delle scuole elementari e medie di Fontanella hanno avuto un supplemento di vacanze imprevisto a causa dell’impianto di riscaldamento andato in blocco, che ha lasciato al freddo sia l’edificio di via Lazzari che quello di via Aldo Moro. Le lezioni sono riprese regolarmente il giorno successivo, ma il danno è maggiore di quanto si potesse pensare.