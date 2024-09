Proteste sindacali e polemiche politiche: la Polizia abbandona gli uffici della premier Meloni

La decisione presunta di Giorgia Meloni di ridurre la presenza di agenti di polizia a Palazzo Chigi, mantenendo solo la propria scorta personale, ha scatenato un acceso dibattito mediatico e politico. La notizia è stata criticata dai sindacati di polizia e dall’opposizione, che hanno messo in evidenza la gravità di questa scelta. Pietro Colapietro, segretario generale di Silp Cgil, ha affermato che non spetta a Meloni decidere chi debba garantire la propria sicurezza, sottolineando che la situazione ha generato preoccupazione tra gli agenti, sempre dediti alla protezione dei leader del governo.

Secondo un articolo de La Stampa, la decisione di Meloni deriva da una crescente sfiducia verso chi non fa parte della sua scorta, stimolata da preoccupazioni personali riguardanti la sicurezza e il timore di essere sorvegliata. Questi timori sono emersi in un contesto di tensione interna all’esecutivo, aggravata da recenti scandali e supposizioni di complotti, incluso quello riguardante la sorella, Arianna Meloni. Accuse e indagini su accessi non autorizzati a banche dati istituzionali hanno ulteriormente alimentato il clima di insicurezza.

Dopo l’emergere di tali informazioni, Palazzo Chigi ha smentito le ricostruzioni, dichiarando che il piano di sicurezza non subisce cambiamenti sostanziali e che gli agenti rimangono al primo piano, con la sola modifica riguardante la presenza di un agente per gli accompagnamenti in ascensore. Tuttavia, la versione dei sindacati sostiene che l’allontanamento degli agenti sia dovuto a una mancanza di fiducia da parte della premier.

L’opposizione non ha tardato a dichiarare la propria indignazione: il Movimento 5 Stelle ha criticato Meloni per governare con l’ossessione per nemici immaginari, mentre il Partito Democratico ha paragonato la premier a un governo del “bunker”, accusandola di alimentare complottismi senza prove. Enrico Borghi di Italia Viva ha evidenziato come Meloni non partecipi a un dialogo vivo in Parlamento, suggerendo un atteggiamento sempre più isolato.

In sintesi, il dibattito attorno alla sicurezza della premier rivela ulteriori tensioni politiche e una crescente sfiducia, che rischiano di influenzare il clima governativo e sociale.